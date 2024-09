Ex Milan Sandro Tonali incanta con l’Italia di Spalletti | che rimpianto per i rossoneri!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 7 settembre 2024) L’ex centrocampista delha messo in campo una prestazione magistrale condi: cheper il Diavolo! Un giocatore ritrovato.è stato senza alcun’ombra di dubbio il migliore in campo nella gara Francia-Italia (partita terminata 3-1 in favore degli Azzurri). L’ex centrocampista del, al rientro dalla squalifica di 10 mesi per calcioscommesse, ha messo in mostra una condizione fisica davvero clamorosa, degna delle migliori prestazioni con il Diavolo. Corsa, forza e qualità nei passaggi: tutte le caratteristiche che deve avere un centrocampista completo come lo è statocon la formazione di Luciano. Ecco che allora, in casa rossonera, c’è grandeper non avere oggi un giocatore come il classe 2000 in squadra.