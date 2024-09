Due nuovi giochi a E’ Sempre Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2024) Tra ricette e chiacchiere, torneranno anche itelefonici. Lunedì scatterà su Rai 1 alle 11.55 la nuova stagione di E’, con Antonella Clerici che continuerà a giocare con il pubblico a casa, che avrà a disposizione due. Idi E’2024/2025 La Ricetta del: lo scopo è indovinare quale tra le tre ricette proposte in grafica sarà quella eseguita in puntata dallo chef presente in studio durante l’esecuzione del gioco. In palio un buono spesa da 150 euro. Cassetto o Scherzetto: lo scopo è indovinare la giusta collocazione del buono o dei buoni nascosti in una struttura formata da quattro cassetti. In palio un buono da 1000 euro. Gli altriI dueandranno a sostituire ‘La Ruota del Bosco’ e ‘Il Gioco delle Cloche’.