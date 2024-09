Vp Volley e Upc Sdh scaldano i motori Ecco calendari e gironi della nuova serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Conto alla rovescia in vistapartenza dei campionati nazionali di pallavolo che, come lo scorso anno, vedono due squadre versiliesi ai nastri di partenza: inB maschile milita per il secondo anno di fila l’Unione Pallavolo Camaiorese Sdh, che ha saputo confermare laB con una stagione da applausi, mentre in B1 femminile approda da neopromossa, dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, il Vp Canniccia.B. In campo maschile, l’Upc Sdh prenderà parte al girone D ligure-tosco-emiliano, con 15 squadre ai nastri di partenza: assieme ai camaioresi, ci sono Sacmagroup Cecina, Trading Log La Spezia, Isomec Parma, Invicta Grosseto, Spezzanese, Codyeco Lupi Santa Croce, Lupi Pontedera, Firenze, Kerakoll Sassuolo, Toscanagarden, Cus Genova, Ama San Martino, Maxitalia Jumboffice e Scandiano.