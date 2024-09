Traffico Roma del 06-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione ancora prudenza lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare dove per un precedente incidente sono ancora possibili disagi tra Casilina e Appia a causa delintenso circolazione sostenute rallentata Astral Ostiense la diramazioneSud pocoin uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si viaggia rallentati tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria in direzione San Giovanni proseguono i lavori di potatura su viale dello Stadio Olimpico chiusa per permettere gli interventi di manutenzione fino alle 17 di oggi venerdì 6 settembre nel centro città Continuano i lavori su via cresci con divieto di transito nella carreggiata da piazza Adriana a Piazza Cavour e doppio senso di marcia nella corsia opposta manutenzione rifacimento della stradale su via dei Due Ponti 3 via Flaminia centro ...