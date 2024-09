Presidenza Serie B | i nomi ufficiali di tutti i candidati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) La LegaB ha reso noto l’elenco deiper le cariche dellain vista dell’assemblea elettiva convocata per l’11 settembre in prima seduta e, ove occorra, per il 12 settembre in seconda seduta. Per la carica di presidente si sono presentati Mauro Balata, attualmente in carica, Giuseppe Dossena e Vittorio Veltroni. Ialla carica di presidente che ne facciano richiesta potranno illustrare in assemblea i contenuti della propria candidatura nei termini e secondo le modalità che verranno illustrati all’inizio della seduta.