Impresa Kamiji batte de Groot ed è oro nel tennis in carrozzina femminile alle Paralimpiadi Doppio maschile trionfo Hewett Reid

(Di venerdì 6 settembre 2024) Penultima giornata per ilindi Parigi 2024, e per quanto riguarda le medaglie ne sono state assegnate in altri due tornei: singolare. E di materiale per il racconto ce n’è parecchio, a partire proprio ddonne. La finale era quella tra le due migliori giocatrici possibili, l’olandese Didie de, la dominatrice del panorama da diversi anni, e la giapponese Yui. Ed è proprio la nipponica ad aver vinto, in rimonta: 4-6 6-4 6-3 in due ore e 7 minuti di grande spettacolo sul Court Philippe Chatrier. Si tratta del primo oro per, ma soprattutto è la prima volta che deperde un match di singolaretra tornei del Grande Slam edal Roland Garros 2020.