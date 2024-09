È morto Rich Homie Quan il rapper è diventato famoso per le sue jam trap | Ignote le cause del decesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)(Detes Devontay Lamar), ildi Atlanta noto per le sue jam(una riunione di musicisti che si ritrovano per una performance musicale a sorpresa, ndr), èa 33 anni. Il medico legale della contea di Fulton ha confermato la sua morte giovedì all’Associated Press. I dettagli della sua morte non sono stati resi noti. Oggi ci sarà l’autopsia. L’artista, ha raggiunto la fama mainstream grazie ai singolicome “Type of Way” e “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” e all’appartenenza al collettivoGang insieme a Young Thug.è stato uno dei più grandi nomi dell’hip-hop a metà degli anni 2010. Ha pubblicato il suo primo e unico album nel 2018.ha parlato con The Associated Press nel 2022 del suo ritorno alla musica dopo una pausa. All’epoca, ilaveva detto che stava affrontando un contenzioso con l’etichetta indipendente T.I.G.