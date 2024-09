Sindacato apre a trattativa con Volkswagen per ora non sciopera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il potentemetalmeccanico tedesco Ig Metallallacon lasulla necessità di tagliare i costi per evitare l'ipotizzata chiusura di stabilimenti in Germania, anche non rifiutando l'ipotesi di una settimana lavorativa corta che possa contribuire a ridurre l'impegno economico del gruppo. C'è sì la previsione di scioperi in ottobre, ma il fatto di non proclamare agitazioni immediate è chiaramente un segnale al dialogo. Secondo quanto riporta Bloomberg, "siamo pronti a parlare di qualcosa del genere", cioè di una riduzione dell'orario di lavoro per scongiurare chiusure e licenziamenti, afferma la leader di Ig Metall Christiane Benner in una conferenza stampa. Sull'ipotesi di una settimana lavorativa di 4 giorni Benner risponde che "siamo aperti" a proposte costruttive.