(Di giovedì 5 settembre 2024) L'esercito russo farà il suo «sacro dovere» e caccerà le truppe ucraine da. Spinge sulla leva dell'orgoglio Vladimir, e sceglie un palcoscenico nient'affatto casuale - la sessione plenaria del IX Forum economico orientale (EEF) - per assicurare, anche di fronte al vicepresidente cinese Han Zheng e al premier malese Anwar Ibrahim, suoi ospiti, che la situazione nell'area di confine con l'Ucraina è sotto controllo e che le forze di Kiev hanno ormai esaurito la loro spinta propulsiva. Si sarebbe dovuto parlare di economia, a Vladivostok, ma si è finito per discutere in modo molto dettagliato di ciò che sta accadendo nella regione di. L'esercito russo ha stabilizzato la situazione e ora sta gradualmente spingendo le forze armate ucraine fuori dalla zona di confine, assicura il presidente.