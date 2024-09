Per l’Ifa di Berlino 100 anni di storia e soluzioni all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 set. (askanews) –dicompie 100. Correva l’anno 1924 quando una delle fiere tech oggi più influenti del mondo nacque come mostra internazionale della radio. Da allora, nel corso dei decenni, tra gli stand della Messe nella capitale tedesca sono stati presentati alcuni degli oggetti di elettronica di consumo che hanno rivoluzionato le nostre vite. Dai primi televisori al telecomando fino al Walkman. Tra i momenti più celebri nellasecolare delc’è il discorso di Albert Einstein via radio nel 1930, o quando Willy Brandt avviò il segnale Pal nel 1967. Tutto questo è ricordato in una mostra che celebraall’interno della Messe in occasione dell’edizione 2024 in programma dal 6 al 10 settembre.