Norvegia | animalisti ' ' beluga-spia russa' potrebbe essere stato ucciso'

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oslo, 5 set. (Adnkronos) - Mistero attorno alla morte del'Hvaldimir', trovato senza vita nelle acque norvegesi meridionali lo scorso 31 agosto. Gruppi per i diritti degli animali ipotizzano che siaa colpi d'arma da fuoco. Il cetaceo era diventato famoso nel 2019, dopoavvicon indosso un'imbracatura con supporti per una telecamera, scatenando voci secondo cui l'animale potesseaddestrato come '' dall'esercito russo. Due gruppi norvegesi per i diritti degli animali hanno affermato che la balena è stata "uccisa a colpi di arma da fuoco".