Motonautica a Cervia tappa finale Campionato Mondiale Uim di Offshore classe 3D-5000

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – IlUim di3D-torna in Italia. La terza edizione del Grand PrixCittà di, in programma dal 6 all’8 settembre, sarà l’appuntamentodella rassegnae incoronerà l’equipaggio vincitore. La classifica generale delUIM di3D-, prima della, vede Blu Banca (Ita) in testa con 1600 punti, seguita da Hoses Technology (Ita) con 619 e Team Energima (Nor) 600. Seguono Alilaguna (Ita) a 550, Johnsson Racing (FIN) 525, Marco (Ita) 490, De Mitri (Swe) 338, Team Energima (Nor) 269 e Frojo Powerboat (Fra) 71. Organizzato dall’AssociazioneVenezia, in collaborazione con Fim-Coni e Uim, l’evento è promosso da Tornado Yachts e dal Porto di, con il patrocinio del Comune di