LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | oro per Antonio Fantin attesa per Berra e Palazzo

18.29 C'è il sorpasso di Lukanienko nei confronti di Ma proprio negli ultimi metri di gara. Medaglia d'oro per l'atleta neutrale con il crono di 1:18.31, argento per la cinese (+0.93), bronzo per la cipriota Pelendritou (+3.33). Ottava Rabbolini in 1:33.40. 18.28 Buon avvio per la cinese Ma che passa al comando a metà gara, Rabbolini indietro alla virata. 18.27 SI PARTE! 18.26 Pronte le atlete sui blocchetti di partenza. 18.22 Si riparte con la finale dei 100 metri rana femminili SB11. C'è Martina Rabbolini per l'Italia. 1 RABBOLINI Martina ITA SB11 TB 1:32.30 2 BAEZ Nadia ARG SB11 TB 1:26.98 3 PELENDRITOU Karolina CYP SB11 TB 1:25.29 4 LUKIANENKO Daria NPA SB11 TB 1:22.76 5 MA Jia CHN SB11 TB 1:25.06 6 ZHANG Xiaotong CHN SB11 TB 1:26.79 7 HUMPHREY Scarlett GBR SB11 TB 1:31.90 8 CAI Liwen CHN SB11 TB 1:32.97