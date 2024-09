LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa sfida Orient Express vento variabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella sesta giornata dellaCup, il torneo che designerà chi sarà lonte di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona, dove si recuperano le regate non disputate ieri a causa del maltempo: un forte rovescio ha caratterizzato la giornata in terra catalana, dopo i fulmini che due giorni fa avevano costretto a interrompere il programma. È ancora vivo il ricordo del terribile fulmine che si è abbattuto in mare proprio davanti ain occasione del confronto vinto contro Team New Zealand, ma ora è giunto il tempo di rianimare la competizione e di entrare nella fase calda del round robin che designerà le quattro commpagini ammesse alle semifinali.