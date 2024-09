Il Comune di Battipaglia cerca 12 nuovi contabili

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilsalernitano, a seguito dell’adesione all’Elenco di Idonei Asmel, indice l’interpello per l’assunzione di personale amministrativo contabile 05.09.2024 – Ildi, in provincia di Salerno, riben 12 amministratividi Categoria C, confermando il suo impegno nell’adozione di strumenti innovativi per il rafforzamento della propria macchina amministrativa. Questo passo segue la sottoscrizione del, avvenuta a maggio 2024, all’accordo Elenco Idonei ASMEL, procedura assunzionale smart introdotta dal DL n.