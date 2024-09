Draghi da incubo | Europa recessione in arrivo Il dossier dell’ex Premier per l’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alla vigilia della presentazione del suo rapporto sulla competitività dela Bruxelles, commissionato da Ursula Von der Leyen per cercare di rendere più efficiente l’economiarispetto ai concorrenti globali, Marioha lanciato un allarme. Nella sua relazione, infatti, l’exitaliano ha voluto trasmettere al Parlamento di Bruxelles un forte senso di urgenza. “Ho gli incubi a pensare a che cosa succederà se non si agirà subito“, avrebbe confidatoai suoi interlocutori. E nel suo rapporto, un tema svetta su tutti: il serio rischio di una nuovache potrebbe colpire il nostro Continente. I segnali, secondo l’ex Managing Director di Goldman Sachs, ci sarebbero tutti. Dalle Borse europee in netto calo, alla crisi che investe il settore automobilistico e altri gangli strategici della nostra economia.