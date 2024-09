Diva Futura la recensione | una rivoluzione tramutata in violenza

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 5 settembre 2024) Raccontare gli anni ’80 e ’90 in Italia è sempre un compito delicato, perché mai come in queste due decadi il nostro paese è stato protagonista di mutamenti sociali, culturali e politici di una portata a dir poco devastante. Cambiamenti il cui impatto lo sentiamo fortissimo ancora oggi, e che probabilmente lo sentiremo per sempre. Ci riesce molto bene Giulia Luise Steigerwalt, che all’81sima edizione della Mostra del cinema presenta in concorso il suo secondo lungometraggio dopo l’interessante esordio Settembre (che riportava in vigore un certo tipo di cinema corale italiano con cui Paolo Virzì e Gabriele Muccino hanno scritto pagine importanti del nostro cinema degli ultimi trent’anni):. Un film che, come vedremo in questa, di quei decenni ne racconta una parabola significativa segnata dalla trasformazione dell’amore libero in un nuovo fenomeno: il porno.