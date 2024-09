Cernigoi si riprende il Rimini | È quello che ho sempre voluto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fai la valigia, disfa la valigia. È stato un mese con i bagagli pronti,di agosto, per Iacopo. Sono i primi giorni del mese, dopo i venti di preparazione, quando i dirigenti comunicano all’attaccante delche non rientra più nei piani. Nonostante il contratto indichi giugno 2025 come data di scadenza. "Quel giorno, prima dell’amichevole con la Sambendettese – racconta – non è che mi è caduto il mondo addosso, ma sicuramente ci ho messo un attimo a realizzare. Di certo non me lo aspettavo. Ho cercato di vivere quel periodo in serenità perché succede anche questo nel nostro lavoro. Ma ci hosperato di poter rimanere".resta fuori dai giochi per la seconda fase di preparazione, quella che prevede i primi test ufficiali in Coppa Italia. E anche al debutto in campionato a Carpi. Prima del definitivo ’disfa la valigia’.