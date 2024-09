Botta e risposta infinito tra Boccia e Sangiuliano La consulente spietata | Ministro sotto ricatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) La controversia riguardante Gennarodella Cultura, e Maria Rosariacontinua a sollevare polemiche e accendere dibattiti. Maria Rosariaha rilasciato un’intervista esclusiva al quotidiano La Stampa, anticipata sul sito, in cui espone la sua versione dei fatti e accusadi essere. “Ilha divulgato informazioni non corrette”lineala quale sull’auto di tutela precisa: “Ero sempre con il, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe”. “Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi” e sulle trasferte “ho sempre saputo che pagava il ministero come possonolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria”. Nel frattempo, l’opposizione ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento sul caso