Aaron Taylor-Johnson con Tom Hardy per il film Blood on Snow

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tomedsaranno prossimi a recitare insieme peron, il nuovodi Cary Fukunaga. Ilsi ispira ad un romanzo firmato da Jo Nesbø, ed è ambientato negli anni settanta: al centro della trama un sicario dal codice morale ineccepibile che decide di tradire il suo capo perché non d’accordo con un incarico. La sua scelta lo porta a scontrarsi con la stessa organizzazione criminale sentitasi tradita dal suo gesto.interpreterà il sicario, mentre Tom, a quanto pare, sarà il capo di un’altra organizzazione criminale. I due attori, curiosamente, fanno parte dello stesso universo cinematografico, ossia lo Spider-Man Universe della Sony:, di fatto, sarà presto in sala con Kraven il Cacciatore, mentreè l’interprete di Venom, e sarà anch’egli presto in sala col terzo capitolo.