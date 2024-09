Vietati dal regolamento Video Boccia al via l' indagine della Camera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si muovono gli organi competenti di Montecitorio in merito aigirati all'interno del Palazzo da Maria Rosaria, mancata consulente del ministroCultura, Gennaro Sangiuliano. A quanto apprende LaPresse da fonti, la questione su eventuali provvedimenti da assumere sarebbe già all'esame dei predetti organi e in particolare del Comitato per la sicurezza di Montecitorio, perché all'interno del Palazzo è vietata la realizzazione di riprese non autorizzate o al di fuori degli spazi concessi alla stampa.         Il caso deigirati da Maria Rosariaall'interno di Montecitorio, con l'ausilio di occhiali smart, finirà all'attenzione del Comitato per la sicurezza - costituito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza- già la prossima settimana.