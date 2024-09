Videogames | Nintendo fa il pieno di novità con un doppio evento

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024)rimane al passo con le concorrenti e fa ildicon un: Indie World e Partner Showcaseha recentemente tenuto due eventi consecutivi, l’Indie World e ilDirect: Partner Showcase, annunciando oltre 45 titoli in arrivo su Switch. Questa ondata di giochi, provenienti da editori e sviluppatori terzi, promette di arricchire notevolmente il catalogo della console nell’inverno 2024 e oltre. Un nuovissimoper la-Ansa-Notizie.comL’Indie World ha dato il via alle presentazioni con una serie di giochi indipendenti che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Tra i titoli più attesi figura “Pizza Tower”, un’avventura platform 2D che promette azione frenetica ed è già disponibile per gli appassionati del genere.