Ultime Notizie Roma del 04-09-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mercoledì 4 settembre il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina kuleba ha presentato le sue dimissioni in una lettera indirizzata al parlamento come annunciato dal capo della camera sul suo account Facebook almeno 6 politici ucraini compresi alcuni mi avevano rimetto nel loro deleghe e dopo il licenziamento di un consigliere presidenziale nel più importante di impasto di governo in due anni e mezzo di guerra il presidente zielinsky Cerca così ti rafforzare la fiducia nella sua squadra momento in cui il paese si trova ad affrontare numerose sfide tra cui i quotidiani bombardamenti russi tra i ministri ieri hanno presentato le loro dimissioni ci sono quelli chiave delle Industrie strategiche della giustizia è quello di niente torniamo in Italia Maria Rosaria boccia al centro delle querele con il ...