Skorupski uomo nazionale Ora sogna un posto da titolare

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Titolarissimo in rossoblù e adesso con buone chance di prendersi i galloni daanche in. E’ la ‘nuova’ vita di Lukasz, che, all’alba della sua settima stagione al Bologna, cominciata con 3 presenze su 3 dal primo minuto in campionato (con buona pace di Ravaglia, che forse vede archiviata la stagione del turnover tra i pali di mottesca memoria), fiuta la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la maglia della Polonia. Circostanza che, fin qui, gli è stata negata dalla presenza del monumentale Wojciech Szczesny, l’ex portiere della Juve che ha appena annunciato il suo addio al calcio giocato. Quasi un fulmine a ciel sereno anche per lapolacca, di cui Szczesny è sempre stato titolarissimo nonché leader indiscusso dello spogliatoio insieme all’altro veterano Lewandowski.