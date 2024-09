Questione prioritaria Gli Usa rassicurano Taiwan sul loro sostegno

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella sua prima conferenza stampa da quando è arrivato a Taipei due mesi fa, il nuovo pseudo-ambasciatore di Washington aha elogiato gli sforzi realizzati dall’isola per rafforzare le sue difese. “Tornando adopo tre anni?Sono molto più fiducioso nell’efficacia die delle sue riforme di difesa per rafforzare la stabilità tra le due sponde dello Stretto e la più ampia situazione di sicurezza nell’Indo-Pacifico”, ha dichiarato mercoledì 4 settembre ai giornalisti Raymond Greene, direttore dell’American Institute in, ente che de facto svolge le funzioni di un’ambasciata statunitense adal 1979, quando Washington ha tagliato le relazioni diplomatiche con Taipei per poter stabilire legami ufficiali con Pechino.