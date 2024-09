Iran alla Russia i missili Fateh 110

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’avrebbe deciso di fornire a breveuna serie dibalistici110. Si tratta di armamenti noti per la loro precisione e capacità distruttiva. La notizia ha suscitato preoccupazioni non solo tra gli osservatori militari, ma anche all’interno della NATO, che monitora con attenzione le ripercussioni geopolitiche di questa nuova alleanza militare. Il missile110 Il110 è un missile balistico a corto raggio che l’ha sviluppato e che è in grado di colpire obiettivi a una distanza massima di 300 chilometri. Questo sistema d’arma esiste dai primi anni 2000: una delle caratteristiche distintive di quest’arma estremamente letale è la sua terrificante precisione. Grazieguida GPS e a un sistema di controllo avanzato, il missile può colpire obiettivi a decine di chilometri di distanza con un errore di pochi metri appena.