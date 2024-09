Crollo delle Borse | uno tsunami finanziario globale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il 4 settembre 2024 ha segnato una giornata nera per i mercati finanziari globali: leasiatiche hanno subito un pesante, con l’indice Nikkei della borsa di Tokyo che ha chiuso con un ribasso del 4,4%. Questo calo è derivato da una serie di fattori provenienti dagli Stati Uniti, in particolare dal settore tecnologico, che ha trascinato al ribasso anche Wall Street. Le cause delIl tracollo deidagli Stati Uniti a Tokyo ha avuto origine a Wall Street, dove le azioniprincipali società tecnologiche, in particolare Nvidia, hanno subito perdite significative a causa di un’indagine da parte dell’Antitrust statunitense. L’indagine si è focalizzata sul ruolo dominante della compagnia nel mercato dei semiconduttori, creando un’ondata di vendite che ha coinvolto l’intero settore tecnologico.