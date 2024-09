Bocce | successo di Minardi a Innsbruck Sofia titolo europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Altrointernazionale per la Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. Ai Campionati Europei giovanili di, disputatisi dal 28 al 31 agosto a, la sedicenne della Metaurensesi è infatti laureata campionessa d’Europa juniores nella specialità della coppia mista insieme al calabrese Ivan Corina. I due giovani azzurri hanno superato il girone di qualificazione sconfiggendo le coppie di Svizzera e Croazia. Due vittorie che hanno reso ininfluente l’unica sconfitta del torneo, quella subita di misura nel girone iniziale contro San Marino. Da cardiopalma, in particolare, la decisiva vittoria sulla Croazia arrivata proprio all’ultima boccia dopo un match soffertissimo. In semifinalee Ivan hanno poi avuto la meglio in rimonta sui padroni di casa dell’Austria.