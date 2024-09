WWE | Le Unholy Union si aggiudicano una nuova occasione per i titoli di coppia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) Bianca Belair e Jade Cargill hanno riconquistato iWWE Women’s Tag Team a Bash in Berlin, iniziando così il loro secondo regno. Con nuove sfidanti necessarie, la WWE non ha perso tempo nell’episodio del 2 settembre di RAW. In un first contender’s match Lesi sono scontrate con le Damage CTRL. È stata una resa dei conti intensa, entrambe le squadre erano decise a riprendersi queidi. Rematch in vista Jade Cargill e Bianca Belair erano a bordo ring per assistere allo spettacolo. Il match è iniziato con spot e tuffi ad alta quota dalle Damage CTRL, tenendo le attuali campionesse con il fiato sospeso. Sky ha eseguito un doppio dropkick e un backbreaker su Fyre, assicurandosi quasi la vittoria con un bridging pin prima che Isla Dawn interrompesse il conteggio.