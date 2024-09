Palio l’unione fa la forza | piace il nuovo corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) A Terra del Sole il giorno dopo è sospeso tra stanchezza, tanta, ed entusiasmo, tantissimo. La 61ª edizione deldi Santa Reparata e della Romagna Toscana, in scena domenica nella cittadella medicea, sarà ricordata per la sonante vittoria del Borgo Fiorentino nella gara di tiro alla balestra, lo stoicismo dei figuranti del corteo, imbacuccati per ore negli abiti rinascimentali a dispetto del caldo torrido, e per le novità introdotte daldell’Ente. Da quest’anno, sotto la presidenza di Giampaolo Samorì, che già ebbe un ruolo fondamentale con la moglie Barbara per l’allestimento nel Palazzo pretorio della splendida mostra sulle ‘macchine di Leonardo’, l’Ente riunisce nell’organigramma i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato mediceo. "Un grazie a tutti, in particolare agli Amici del fuoco e all’infaticabile Ivo Perini" le parole di Samorì.