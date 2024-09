Oms vaccino antipolio a 160 mila bambini a Gaza in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Oltre 160sotto i dieci anni sono stati vaccinati contro la polio nel corso dei primidella campagna di vaccinazione nella Striscia di, ha annunciato oggi a Ginevra l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). "Il numero totale divaccinati ha raggiunto in duequota 161.000, superando l'obiettivo stimato di 156.500", ha detto Rik Peeperkorn, rappresentante dell'OMS per i territori palestinesi occupati, in un video collegamento con la stampa da. "Le cose stanno andando bene e le parti stanno rispettando la pausa umanitaria. Siamo al terzo giorno e speriamo che continuerà così,. Abbiamo ancora bisogno di almeno dieci", ha osservato. I dati preliminari mostrano che circa 74.340sono stati vaccinati il ;;secondo giorno della campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Il primo giorno sono stati vaccinati oltre 86.