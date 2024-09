Morte di Mariagrazia Bedin Il compagno in arresto racconta i terribili momenti dell’incidente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Il giudice del Tribunale di Latina ha convalidato l’di Ali Hoxha, il 22enne di origini albanesi accusato di omicidio stradale e lesioni in seguito all’incidente in cui ha perso la vita la sua compagna, 24enne originaria di Sabaudia. Il tragico evento, avvenuto nella notte del 31 agosto sulla Flacca, tra Terracina e Fondi, ha anche causato il ferimento del loro figlio di sei mesi e della sorella di Hoxha; i quattro viaggiavano a bordo della Volkswagen Golf guidata dal giovane. L’interrogatorio davanti al giudice Ieri mattina, Hoxha è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Laura Morselli. Difeso dall’avvocato Mario Pellegrino, il giovane è apparso profondamente scosso, ma ha risposto alle domande del magistrato.