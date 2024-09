L' Isola dei cipressi viventi live alla Nunzatina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Pisa, 3 settembre 2024 - L’Dei, progetto dark elettronico fondato dal cantautore veneziano Giovanni Fruzzetti, arriva dal vivo nel pisano per presentare l’album d’esordio “Elettricità”, pubblicato per la label Furious Party. Sono due le date in programma: il 1 Settembre a Il Botteghino di Pontedera, loc. La Rotta, alle ore 22:00 e il 3 Settembre a La Nunziatina a Pisa alle ore 19:30. Sintetizzatori distorti, chitarre abrasive tracciano e segnano undenso e di impatto in cui la dicotomia sonora unisce atmosfere melanconiche dei testi meditativi e ritmi dance. Una dimensione di luce ed ombra tra danze sfrenate e pianti liberatori. Ad arricchire il sound e il repertorio di Fruzzetti,le tastiere di Noemi Belliti e la batteria di Daniele Buffoni. Il nome "L'Dei" è ispirato dal dipinto "L'Dei Morti" di Böcklin.