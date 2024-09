Lancia sassi contro macchine e passanti a Terracina | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Nel pomeriggio del 29 agosto personale del Commissariato di P.S. di, traeva in arresto un cittadino indiano indagato per il reato di resistenza e lesioni a P.U. Nello specifico gli agenti della Volante intervenivano a seguito della segnalazione di una persona, probabilmente straniera, che stavandoa pedoni e veicoli in transito in via Stradone della Valle.Gli operanti giunti sul posto, venivano a loro volta attinti dascagliati da un uomo che tentava di darsi alla fuga.