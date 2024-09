La Nutella diventa verde | lanciata la versione vegana della celebre crema di nocciole

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Adorata, criticata. Irresistibile per molti, da bandire per chi è devoto alla dieta salutista. E’ la, alimento dolce fra i più celebri e amati al mondo che si proietta nel futuro proponendosi anche nellaSì, avete letto bene. Ferrero fa irrompere sul mercato la. Così, l’iconico tappo bianco che da sempre caratterizza i vasetti che contengono ladisi colora di. E viene modificata anche la ricetta, visto che fra gli ingredienti non comparirà il latte, che sarà sostituito da ingredienti di origine vegetale come i ceci e lo sciroppo di riso. La nuova ricetta è già sul mercato, a 60 anni dal primo vasetto che ha accompagnato generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo. LaPlant-Based è adatta agli intolleranti ma, attenzione, non a chi è allergico.