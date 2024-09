Italia Spalletti pronto a stupire | la decisione riguarda due giocatori del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) In casaè attesa per la sfida di Nations League tra Francia e, per cui arrivano già le prime indicazioni di formazione. La doppia sorpresadue azzurri. Il campionato di Serie A si ferma dopo la terza giornata, che ha visto iltrionfare in rimonta contro il Parma. Una vittoria che ha dato un’iniezione di fiducia e morale agli uomini di Antonio Conte, che dovranno mantenere intatta in vista del ritorno previsto tra poco più di dieci giorni. Nel mentre, è atteso il ritorno in campo della Nazionale di Luciano, reduce da un Europeo a dir poco deludente e a caccia di nuovi stimoli e certezze. L’ex tecnico azzurro, vincitore del campionato nella stagione 2022-23, ha chiamato dali “soliti” Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.