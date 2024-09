I ragazzi europei snobbano il preservativo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - "Il preoccupante aumento dei comportamenti sessuali a rischio dei giovani richiede l'avvio immediato di un'azione ampia e incisiva sul piano educativo e preventivo, inserendo l'educazione sessuale estensiva nel percorso scolastico, come da tempo richiesto dalle più importanti agenzie internazionali, dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), all'UNESCO, alla stessa Unione Europea". E' questo il commento dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (Onia) della Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), a proposito dei risultati contenuti nel rapporto stilato dall'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS, realizzato nell'ambito dello studio Health Behavior in School-aged Children (HBSC).