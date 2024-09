Fratoianni | Renzi? Se ne è parlato anche troppo Per battere la destra occorre costruire una proposta che abbia credibilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Sono due mesi che l’informazione e la politica sono inchiodate al dibattito su matteo”. Così Nicolaalla festa del Partito Democratico di Reggio Emilia, interrogato sull’allargamento del campo largo a Italia Viva fa un discorso molto chiaro: “La politica è una cosa seria, non è un’altalena, nemmeno una partita di calcio, soprattutto una partita per beneficienza. Aspetto con calma la conferenza stampa con cui Matteoannuncia l’uscita dalla giunta di Bucci a Genova o della giunta regionale di Bardi in Basilicata e di aver ripensato al nuovo rinascimento dell’Arabia Saudita, altrimenti la discussione non è seria.