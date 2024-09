Cosa mi ha chiesto papà prima di morire Strage di Paderno la confessione choc di Riccardo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Una tragedia familiare ha scossoDugnano, comune nella provincia di Milano, nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024. Un ragazzo di 17 anni,, ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Fabio di 51 anni e Daniela di 48, e il suo fratellino Lorenzo di soli 12 anni. Le vittime sono state trovate nella loro abitazione in via Anzio, con evidenti segni di violenza, tra cui ferite da arma da taglio. Il giovane ha dato l’allerta chiamando il 112, affermando di aver “ammazzato” il padre. >> “Un tonfo che ha fatto tremare la terra”. Felice, cade mentre sta lavorando sulla scala: morto All’arrivo dei soccorsi, i carabinieri hanno trovatoall’esterno della casa, in stato die coperto di sangue. Inizialmente, il ragazzo ha sostenuto di aver ucciso il padre dopo averlo visto colpire la madre e il fratello.