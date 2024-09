Boxe | Naoya Inoue si riconferma campione mondiale dei supergallo un infortunio blocca Doheny

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)si prende tutto. Il pugile giapponese,del Mondo in 4 categorie di pesi differenti, non solo siiridato dei, ma si tiene anche l’unificazione di tutte le cinture dopo aver battuto, a Tokyo, l’irlandese d’Australia TJ. La vittoria arriva in virtù dello stop perdello stesso, che soffre di un evidente problema alla schiena nel corso del settimo round che gli impedisce di continuare. Non che le sue possibilità fossero elevate già nelle fasi precedenti del combattimento, nel qualeentra con scenografia al limite del teatrale. Dopo una prima ripresa di studio, nella seconda si vede il chiaro intento del nipponico di colpire il più possibile al corpo l’avversario. Un’intenzione riuscita, visto che il destro al corpo ci arriva piuttosto spesso.