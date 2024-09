Al cinema Astra visione gratuita del film ’Seta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Prosegue stasera con la proiezione delSeta, di Francois Girard, la rassegnatograficadi Pesaro 2024 ‘Sakamoto experience’, al. L’iniziativa è pensata per entrare nel mondo del compositore premio Oscar Ryuichi Sakamoto, a cui la Capitale italiana della cultura dedica ’Kagami’, progetto inedito che vede l’artista giapponese tornare a suonare dal vivo a più di un anno dalla sua morte, attraverso un evento in realtà mista mai sperimentato prima, all’Auditorium Scavolini. Tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, Seta ha come colonna sonora musiche composte dallo stesso Sakamoto (la pellicola sostituisce Opus di Neo Sora). L’appuntamento successivo con la rassegna - l’ultimo - sarà giovedì, con Revenant di Alejandro González Iñárritu. Le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano.