Tutti i nuovi must have da segnarsi nella wish list di settembre

(Di lunedì 2 settembre 2024)di stagione e gli alleati di stile imprescindibili per un rientro impeccabile. Per orientarsi nelle nuove collezioni targate Autunno-Inverno 2024/2025 in assoluta sicurezza, puntando sugli investimenti di budget più versatili e in linea con gli ultimi trend. Ecco le ultimissime idee di shopping per il mese di2024 per aggiornare in poche mosse – e con classe – il guardaroba. I basici french chic di Uniqlo Il brand francese di lusso accessibile Comptoir des Cotonniers crea insieme al marchio di fast retailing Uniqlo una collezione perfetta per la moda day-to-day della nuova stagione autunnale. Protagonisti, i capi basici di ultima generazione dotati di design semplice ma femminile. Con raffinati dettagli in stile parigino. Perfetti per il layering o da indossare da soli, creano in un attimo e con facilità outfit chic e senza tempo.