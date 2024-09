Ti West | Siamo tutti Pearl e siamo tutti Maxine L' intervista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) La genesi della trilogia X, il sodalizio con Mia Goth, da cui è passata la creazione die Maxxxine e perché l'horror è il miglior genere per parlare delle stranezze del successo. Nell'epoca del cosiddetto "elevated horror" affiorato nel cinema nordamericano grazie ad autori riconosciuti e celebrati, si sta imponendo a gran voce Ti, autore di una trilogia originale (in una realtà in cui sembra oramai una chimera sempre più irraggiungibile) come la trilogia X, che con MaXXXine (qui la nostra recensione) ha segnato il suo capitolo conclusivo. Tre film che hanno avuto il merito di lanciare definitivamente nel firmamento la stella di Mia Goth, protagonista assoluta e per di più co-autrice delle pellicole, ma anche di riproporre un genere solitamente più scomodo come prospettiva ideale con cui leggere il mondo