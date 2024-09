Straccabike nel segno di Agostinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arezzo, 2 settembre 2024 – La 32esima edizione dellaregala un esito abbastanza sorprendente. Non che Alessionon potesse essere considerato fra i favoriti, ma pochi avrebbero scommesso che la corsa aretina, tappa della Coppa Toscana Mtb e del Tour 3 Regioni si sarebbe trasformata in un suo monologo. Il corridore della Ktm Protek Elettrosystem ha dominato la corsa di 44 km per 1.400 metri facendo il vuoto alle sue spalle. Il suo tempo finale è stato di 1h49’35” con un vantaggio di 2’18” su Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) che finora aveva contraddistinto l’evoluzione della Coppa Toscana Mtb e puntava a un altro successo. Terza piazza per Nicola Furiasse (Biking Racing Team) a 3’21”, escludendo dal podio allo sprint Marco Galeotti (Zerozero Team), quinta piazza per Filippo Bertone (Bottecchia Factory Team) a 4’09”.