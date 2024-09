Se si riconosce peccatore e si pente… Prodi non si fida di Renzi | il pizzino al Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) «Nel Vangelo di San Luca si dice che in Paradiso si fa più festa per unche si pente che per mille Giusti Ma prima, occorre che ilammetta di esserlo. E poi che si penta». Dalla Festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, Romanosi afa una battuta per inquadrare i termini di un possibile ritorno del ‘figliolgo' Matteonella casa del centrosinistra, in quel ‘campo largo' che, annota non a caso il padre dell'Ulivo, «potrebbe anche essere pieno di ulivi, eh». Il Professore si schermisce, o meglio finge di farlo, quando viene toccata la questione e con un'altra battuta osserva che «alla domanda su, Kamala Harris direbbe ‘mi faccia un'altra domanda' ma alla mia età, come si diceva, ‘con quella bocca può dire quello che vuole'».