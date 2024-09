Sanremo 2025 | Carlo Conti vuole Alessia Marcuzzi come co-conduttrice del Festival

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 2 settembre 2024)co-vorrebbeco-deldi: è quanto rivela il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il presentatore sta lavorando alla prossima edizione della kermesse: al momento, regolamento a parte, non è stato ancora ufficializzato il cast che prenderà parte alla manifestazione musicale. Secondo Dandolo, però,vorrebbe affidare il ruolo di co-adcon la quale ha già presentato i David di Donatello. La presentatrice, inoltre, prenderà il posto di Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show, al via su Rai il prossimo 20 settembre. Ma le indiscrezioni non sono finite qui. Nel cast dipotrebbe esserci anche un ruolo speciale per Cristiano Malgioglio.