Rientro a scuola più costoso per le famiglie | 20% in più dei costi per il materiale scolastico

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, secondo i dati è previsto un 20% in più deiper ilIlsi preannuncia più oneroso che mai per leitaliane. Secondo l’Unione degli Studenti (Uds), quest’anno i genitori dovranno affrontare un aumento del 20% suidelrispetto all’anno precedente. Un dato allarmante che mette in luce la crescente difficoltà nel garantire il diritto allo studio. Aumenti per il– notizie.comLe associazioni dei consumatori stimano che l’impegno economico medio previsto per studente sia di circa 600 euro, una cifra tutt’altro che trascurabile per molteitaliane. Questa situazione evidenzia una mancanza di tutela effettiva del diritto allo studio gratuito nel nostro Paese, diritto sancito ma non pienamente garantito nella pratica.