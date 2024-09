I grandi editori fanno causa alla Florida | troppi libri osceni rimossi dalle scuole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Orlando, 2 settembre 2024 – “Una trovata”. Si riduce a ciò, secondo Sydney Booker, portavoce del dipartimento d’istruzione della, laintentata da seiUSA contro lo stato per denunciare la rimozione di centinaia di titolibiblioteche scolastiche, anchedi autori come Twain, Hemingway, Atwood, King e altri non meno famosi: “Non ci sonobanditi in– ha scritto Booker in un’email a The Hill – Il materiale sessualmente esplicito non è adatto alle”. Giovedì scorso, Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Macmillan Publishers, Simon & Schuster e Sourcebooks hanno depositato unadi 94 pagineCorte federale di Orlando.