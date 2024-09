Cutrone minacciato sui social dopo il rigore sbagliato al 95esimo | Spero che tu e i tuoi figli morirete

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Patrickieri haunal, che poteva regalare un punto al Como contro l’Udinese; la neo-promossa allenata da Cesc Fabregas si è quindi dovuta arrendere alla seconda sconfitta in campionato per 1-0 contro i friulani.suiilL’attaccante ex Milan ha condiviso su Instagram una delle tante minacce che gli sono arrivate in seguito al tirodal dischetto: Frocio,che tu ti uccida e che imuoiano di cancro. In seguito,ha risposto: Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri commenti.