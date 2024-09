Ciclista scomparso nel Vicentino | si cerca Cristian Fabrello E’ uscito in mountain bike

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Vicenza, 2 settembre 2024 – Allarme nel: da ieri non si hanno più notizie di, 39enneper un’escursione in bicicletta e mai più tornato a casa. Le ricerche sono iniziate questa mattina. Ad occuparsene le squadre della delegazione Prealpi Venete del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri. L’uomo sarebbe partito con la suada Cogollo del Cengio. Il cellulare dell’uomo risulta irraggiungibile. I soccorritori stanno perlustrando tutte le strade, concentrandosi sui percorsi sul Monte Summano e nella zona di Arsiero. Attenzione anche sull’abitato di Cogollo. Un appello è stato lanciato da un conoscente: “Chiediamo aiuto, non sappiamo di preciso dove è andato. Potrebbe aver fatto il classico giro Pedescala o Tonezza. Se qualcuno la visto e ci può dire dove, andiamo a concentrare le ricerche”.